‘Suçu, suçluyu övmek’ten aranıyor

Türkiye’yi 12 milyar TL zarara uğratan bahis çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Eski futbolcu Nouma’nın çetenin reklamlarında yer alarak “Suçu ve suçluyu övmek”le suçlandığı belirtildi

Son 8 yılda Türkiye'yi 12 milyar lira zarara uğratan uluslararası bahis çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında aranan eski futbolcu Pascal Nouma, çetenin bahis reklamlarında yer alarak "Suçu ve suçluyu övmek"le suçlanıyor. Çetenin Türkiye ve Kıbrıs ayağının başı Veysel Şahin ve onun koruması Halil Falyalı ise halen firari.

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