4 yıl sonra dedesinin dolabında bulundu

Tokat’ta yaşayan A. D., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kızına 4 yıl sonra kavuştu. Polis, küçük kızı İzmir’deki dedesinin evinde elbise dolabının arkasındaki gizli bir bölmede buldu

İzmir'de A. D., eşi Muharrem S.'den (43) 2012'de boşanmaya karar verdi. İzmir 14. Aile Mahkemesi, o tarihte 4 yaşında olan kızı E. S'nin bir sonraki duruşmaya kadar annesinde kalmasını kararlaştırdı. Anne A. D., duruşma sonrası adliyeden çıkarken, eşi Muharrem S.'nin, bazı yakınlarının da yardımıyla kızını zorla alıp, otomobille kaçırdığını öne sürdü. Bu olayın ardından mahkeme, küçük kızın velayetini geçici olarak anneye verirken, "Kızım bende değil" diyen baba, bir yıl hapse mahkûm oldu. Çift bir süre sonra boşanırken, kayıp çocuğun velayeti de anneye verildi. 4 yıl boyunca kızının izine rastlayamayan çaresiz anne, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde polis, kızın Bornova'da Muharrem S.'nin babası Rıza S.'ye ait evde olduğunu tespit etti.

ÇUKUR FENERLE AYDINLATILINCA

Eve baskın yapan polis, yatak odasındaki dolabın arkasında gizli bölme olduğunu belirledi. Dolabı çeken polis, duvar tarafında üzerinde hava girmesi için delikler olan ahşap paravanla karşılaştı. Paravanın arkasında 120 santim uzunluğunda 45 santim genişliğinde çukur olduğunu gören polis, çukuru fenerle aydınlatınca küçük kızı buldu. Şu an 8 yaşında olan E. S, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra annesi A. D.'ye teslim edildi. Baba Muharrem S. ile dede Rıza S., sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.