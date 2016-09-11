Elton John: Neler kaçırdıklarını bilmiyorlar

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Antalya konserinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve yaşanan bazı terör olayları nedeniyle Türkiye konserlerini iptal eden Sting, Jennifer Lopez gibi dünya yıldızlarına sahneden mesaj gönderdi. John, "Bazı arkadaşlar Türkiye konserlerini iptal etmişler. Neler kaçırdıklarını bilmiyorlar. Bu şarkıyı da onlara ithaf ediyorum" dedi.

ELTON JOHN ANTALYA'DA SAHNE ALDI

Müziğin efsane ismi, 'Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, dün akşam Expo 2016 Antalya'da unutulmaz bir konser verdi. Bugüne kadar 80 ülkede 4 binden fazla konser veren İngiliz şarkı yazarı, besteci ve piyanist Elton John, özel jetinde 30 kişilik ekibiyle dün saat 16.00'da Londra'dan Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'ndan direkt Aksu İlçesi'ndeki Expo 2016 Antalya alanına geçen Elton John ve ekibi, konserin düzenleneceği Kır Aktivite Alanı'ndaki sahnede kendisi için oluşturulan özel kulise geçti. Burada biraz uyuyan ve dinlenen John, ekibiyle konser saatine kadar kuliste vakit geçirdi. Türk mutfağından yemeklerin ikram edildiği Elton John, daha önceki konserlerinde de giydiği kırmızı- siyah renkli kostümüyle saat 22.00'de sahneye çıktı.

Elton John'dan Türkiye mesajı

AYAKKABILARININ ALTI

Elton John konsere 'One Night Only' adlı parçasıyla başladı. Kırmızı- siyah kostümü, gözlükleri ve kırmızı ayakkabılarıyla sahne alan John, şarkılarını söylerken zaman zaman piyanosunun üzerine çıkarak seyircileri selamladı. 8 bin kişiye müzik ziyafeti yaşatan Elton John'un, ayakkabılarının altının yıprandığı görüldü. Konserde 1970'lerden bu yana hit olan şarkılarını seslendiren Elton John, bu yılın Şubat ayında çıkardığı 'Wonderful Crazy Night' isimli albümünde yer alan parçaları da seslendirdi.







İNGİLİZCE SESLENDİ



Konserde Elton John'a gitarda ve vokalde Davey Johnstone, davulda ve vokalde Nigel Olsson, perküsyonda John Mahon, bas gitarda Matt Bissonette ve klavyede Kim Bullard eşlik etti. Ünlü müzisyen, piyano performansıyla da büyük beğeni topladı. Elton John kendisini dinleyenlere, İngilizce, "İyi akşamlar Antalya. Bu gece burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye seslendi.

STİNG'E GÖNDERME

Yerli ve yabancı hayranlarına Antalya'da unutulmaz bir gece yaşatan Elton John, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'deki bazı terör olayları nedeniyle konserlerini iptal eden Sting, Jeniffer Lopez gibi dünya yıldızlarına da göndermede bulundu. Basın mensupları için sadece ilk şarkısından görüntü kaydı ve fotoğraf çekimi izni verilen Elton John, konserinin ilerleyen bölümlerinde sahnede yaptığı konuşmada, "Bazı arkadaşlar Türkiye konserlerini iptal etmişler. Neler kaçırdıklarını bilmiyorlar. Bu şarkıyı da onlara ithaf ediyorum" dedi. Henüz 15 yaşında başladığı müzik kariyerinde bugüne kadar 250 milyondan fazla albümü, 110 milyondan fazla single'ı satılan ve gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılar arasından yer alan efsane isim Elton John, kır aktivite alanında bazı şarkılarını da sevenleriyle birlikte söyledi.

TÜREL ZİYARET ETTİ

Konserde 1970'lerden bu yana hit olan şarkılarını seslendiren Elton John, 1 saat 55 dakika sahnede kaldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel, John'u konser bitiminde kuliste ziyaret etti. Elton John'a çiçek armağan eden Türel, Antalya'ya geldiği, burada onunla birlikte oldukları ve sahnedeki mesajları için teşekkür etti. John ve ekibi, Türel'le görüşmesinin ardından özel jetiyle Londra'ya geri döndü. Şarkı yazarı, besteci ve piyanist kimliğiyle bugüne kadar 6 Grammy ödülü kazanan, bunun yanı sıra Akademi, Tony ve Altın Küre ödülleri de bulunan şarkıcının Lady Diana'nın ölümünden sonra yazdığı 'Candle in the Wind' dünya çapında 33 milyon satmıştı.