Tatile geldi, hastanelik oldu! Sebebi bakın ne çıktı!

Bodrum'dan eşiyle Konya'ya bayram tatile gelen pazarlamacı Tugay Künte, aniden gelişen konuşma bozukluğu, dengesizlik, göz kapağında düşüklük, yutma güçlüğü şikayetleri nedeniyle geçen 24 Ağustos tarihinde Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne kaldırıldı.

KONYA'ya eşiyle birlikte bayram tatiline gelen ve konuşma bozukluğu, göz kapağında düşüklük, yutma güçlüğü şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Tugay Künte'nin, beynin sol tarafını besleyen ana şah damarında 2 santimetre çapında baloncuk ile beynin arka tarafını besleyen ana damarda beyin sapına baskı yapan genişleme tespit edildi. Açık kafatası ameliyatına gerek kalmadan, kasık bölgesinden damarın içine girilerek yapılan ameliyatla Künte sağlığına kavuştu.

Bodrum'dan eşiyle Konya'ya bayram tatile gelen pazarlamacı Tugay Künte, aniden gelişen konuşma bozukluğu, dengesizlik, göz kapağında düşüklük, yutma güçlüğü şikayetleri nedeniyle geçen 24 Ağustos tarihinde Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüremekte zorluk çeken ve bu nedenle yatağa mahkum hale gelen Künte'nin yapılan tetkiklerinde, beynin sol tarafını besleyen ana şah damarında 2 santimetre çapında baloncuk ile beynin arka tarafını besleyen ana damarda insan hayatı için çok önemli olan beyin sapına baskı yapan genişleme tespit edildi.

Hastalık tespit edildikten sonra kasık bölgesinden damarın içine girilerek yapılan ameliyatla, Künte tekrar eski sağlığına kavuştu.

KISA SÜREDE HASTANEYE GELMESİ ÖNEMLİYDİ

Hastanın kendilerine geldiğinde yürüyemeyecek halde olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Faik İlik şunları anlattı:

"Hastamız kasık damarından yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu. Yutması için kıvam koyulaştırıcı tedavi uygulandı. Hastanın yutması da düzeldi. Hastamızın tedavisi 6 gün yoğun bakımda 2 gün de serviste devam etti. Tedaviler sonrasında ayağa kalkmaya yürümeye başladı. Denge merkezinin bozukluğu nedeniyle ayağa kalkamayan hastamızın denge muayenesinin tamamen düzeldiği gibi yutması da önemli ölçüde düzeldi. Uyguladığımız yöntem çok az sayıda yapılan bir yöndemdir."

'TATİLE GELDİK, HASTANEDEN ÇIKAMADIK'

Eşiyle birlikte tatile geldiğini ancak geldiklerinden itibaren hastaneden çımadıklarını belirten Tugay Künte, "İlk başlarda konuşmam bozulmuştu. O şikayetle geldim. Yutkunma refleksim de yoktu. Şuurum yerinde değildi. Konuşamıyordum. Tatile mi geldik, hastaneye mi bilmiyorum. Tatili hastanede geçirdik. Çok şükür 10 günde ayağa kalktım ve taburcu oldum'' dedi.