"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Karabük, Bolu ve Düzce'de 127 acemi kasap, çeşitli yerlerinden yaralanarak,hastanelik oldu

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Karabük Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim merkezleri ve kendilerine ait mülklerde kurban kesmek isterken yaralanan 17 kişi, 112 ambulansları veya kendi imkanlarıyla kent genelindeki hastanelere gönderildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, ayakta tedavi edilerek, taburcu edildi.

- Bolu

Bolu'da kurban kesimi sırasında yaralanan 75 acemi kasap, hastanelik oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kurbanlarını, Bolu Belediyesi Mezbahanesi ile özel firmalara kestirmeyerek, kendisi kesmeye çalışan bazı vatandaşlar kendilerini yaraladı.

Yoğunlukla, el, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, kendi imkanları ile kentte bulunan çeşitli hastanelere giderek, acil servislere başvurdu.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine, 48, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 11 ve ildeki özel hastanelere giden 16 kişi ayakta yapılan tedavilerinin ardından, taburcu edildi.

- Düzce

Düzce'de ise kurban kesimi sırasında 45 acemi kasap kendini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, bayram namazı sonrasında belediye mezbahanesi dışında kurbanlarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaraladı.

Ambulanslarla ve yakınları tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan 45 acemi kasap, ayakta tedavilerinin ardından, taburcu edildi.