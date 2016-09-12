Akhisar'da deprem!

Manisa’nın Akhisar ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.26'da meydana gelen depremin merkez üssünün Akhisar'ın Doğuca köyü olduğu belirtildi.



Yerin 6.5 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre bir hasar meydana gelmezken, deprem Manisa şehir merkezi olmak üzere bütün ilçelerde hissedildi. Ayrıca Manisa'da sabah saatlerinden itibaren 3.4, 2.6 ve 2.1 büyüklüklerinde olmak üzere 3 deprem daha meydana geldi.