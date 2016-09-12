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Akhisar'da !

  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 11:40 Güncelleme Tarihi: 12.9.2016 11:46
Akhisar'da deprem!
Akhisar'da deprem!

’nın Akhisar ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde meydana geldi.

'nın Akhisar ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.26'da meydana gelen in merkez üssünün Akhisar'ın Doğuca köyü olduğu belirtildi.

Yerin 6.5 kilometre altında meydana gelen de ilk belirlemelere göre bir hasar meydana gelmezken, deprem şehir merkezi olmak üzere bütün ilçelerde hissedildi. Ayrıca Manisa'da sabah saatlerinden itibaren 3.4, 2.6 ve 2.1 büyüklüklerinde olmak üzere 3 deprem daha meydana geldi.

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