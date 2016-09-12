‘Çıplak kız’ davasını çek bitirdi

Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan'ın, kızlarının havuza çıplak girdiği iddiasıyla işine son verdiği Moldovalı hizmetçilerinin açtığı dava tatlıya bağlandı. Selim Soydan, son duruşmada 625 bin TL'lik davalarından vazgeçen çifte çek keserek ödeme yaptı. Moldovalı Viladimir-Nadejda Sırf çifti 6 yıl önce Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in evinde bin 500 dolar maaşla işe başladı. Ünlü çift, yetişkin kızlarının çıplak halde havuza girmesinden rahatsız olup geçen yıl Moldovalı hizmetçilerin işine son verdi. Bunun üzerine iki hizmetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Hizmetçi çift, zam istedikleri için işten çıkartıldıklarını iddia ederek Soydan'a sembolik olarak bin TL'lik işçi alacağı davası açtı. Viladimir Nadejda ve eşi, izin ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını ileri sürdü. Sigorta primlerinin kaçak çalıştırılmaları nedeniyle ödenmediğini belirten çift, 625 bin TL alacaklarının olduğu iddiasıyla icra takibi başlattı. Moldovalı çiftin avukatı, Soydan'ın mal varlığına tedbir konulmasını istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında Moldovalı çiftin avukatı Rüya Beril Çetintaş, "Selim Soydan ile anlaştık." dedi. Tarafların avukatları, mahkemeye feragat dilekçelerini vermesi üzerine dava düştü. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Selim Soydan ise duruşmaya katılmayarak hizmetçi çiftin alacağı bedeli çek ile ödedi. Hizmetçi çifte kaç liralık çek kesildiği açıklanmadı.