Düzce'de çıkan kavgada 1 kişi öldü

Düzce'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yığılca ilçesine bağlı Aksaklar köyü Çırnık Mahallesi'nde Erdal Hışır ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba Aydın ve oğlu Cengiz M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Erdal Hışır bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Hışır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hışır'ın ölüm haberini alan yakınları, Aydın ve Cengiz M.'nin aynı köyde bulunan Karapınar Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Burada taraflar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada Ayhan ve Emine İğci, Ramazan ve Gökhan Mutlu ile İbrahim Doğancı yaralandı.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan baba Aydın ve oğlu Cengiz M. ile kavgaya karıştığı iddia edilen 6 kişinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.