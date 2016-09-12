Kavgada ortalık savaş alanına döndü

Erzurum'da iki akraba aşiret arasında ev yüzünden çıkan kavgada 3'ü polis çok sayıda kişi yaralandı.

Erzurum'da birbirleriyle akraba olan aynı aşiret mensupları arasında ev yüzünden çıkan ve yaklaşık 300 kişinin karıştığı kavga adeta meydan muhaberesine döndü. 3'ü polis çok sayıda yaralının olduğu olaylar sırasında polis ekipleri havaya ateş açtı.

300 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Palandöken ilçesi Su deposu semtinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı aşiretten birbirlerine akraba Çelik ailesinden dayı ve yeğen arasında boş bir ev yüzünden kavga çıktı. Daha sonra kavgaya diğer aşiret mensuplarınında dahil olması üzerine yaklaşık 300 kişi birbirine girdi. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya müdahale için çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi olay yerine sevk edildi. Adeta savaş alanına dönüşen mahallede polis ekipleri tarafları etkisiz hale getirebilmek dakikalarca havaya ateş açtı.



3'Ü POLİS ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Olayda atılan taşlardan 3 polis ve taraflardan çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla meydan muhaberesinin yaşandığı mahalleden güç şartlar altında çıkarılarak hastaneye taşındı.

Kavganın yaşandığı mahalleye gelen İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün talimatıyla olaya karışan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi alarak yeni bir olayın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.