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TEM'de terk edilen TIR'da araması

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 03:46 Güncelleme Tarihi: 12.9.2016 05:53
TEM'de terk edilen TIR'da bomba araması
TEM'de terk edilen TIR'da bomba araması

TEM otoyolunda ihbar üzerine in durdurmak istediği TIR’ın sürücüsü, aracını çalışır halde bırakarak ormana kaçtı. Alarma geçen polis ekipleri araçta araması yaptı.

TEM otoyolu kesiminde plakaları çalıntı olduğu belirlenen aracı durdurmak isteyen ekipleri, TIR sürücüsü kaçınca alarma geçti. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde polisin plakaları çalıntı olarak ihbar aldığı TIR, TEM otoyolu İzmit Batı gişelerde gece 01.00 sıralarında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polis ekiplerince yavaşlatılan TIR incelenmek için dinlenme tesisi otoparkına götürüldüğü esnada ise aracını yol kenarına çalışır halde bırakan sürücü, ormanlık araziden kaçarak kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİ TIR'IN ETRAFINI POLİS ABLUKAYA ALDI

Sürücünün TIR'ı çalışır halde bırakıp kaçmasından şüphelenen otoban trafiğinden görevli polis ekipleri ise durumu terör ve imha ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çalışır halde terk edilen TIR'ın etrafında güvenlik önlemi alarak, TEM otoyolu Ankara istikametini trafiğe kapattı. Bomba imha, olay yeri ve terör ekiplerince TIR'da arama yapılırken, asayiş ekipleri de kaçan sürücüyü bulmak için ormanlık alan ve kaçış yönündeki Kuruçeşme mahallesinde arama başlattı.

TEM OTOYOLU KAPANDI TIR'DA BOMBA ARANDI

Uzun süren aramalarda TIR'da olumsuz bir duruma rastlanmazken, ön ve arka plakaları çalıntı olduğu belirlenen TIR, çekici ile otoparka çekildi. İncelemeler için trafiğin kapandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM otoyolu Ankara istikameti ise aracın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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