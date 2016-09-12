TEM'de terk edilen TIR'da bomba araması

Kocaeli TEM otoyolunda ihbar üzerine polisin durdurmak istediği TIR’ın sürücüsü, aracını çalışır halde bırakarak ormana kaçtı. Alarma geçen polis ekipleri araçta bomba araması yaptı.

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde plakaları çalıntı olduğu belirlenen aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, TIR sürücüsü kaçınca alarma geçti. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde polisin plakaları çalıntı olarak ihbar aldığı TIR, TEM otoyolu İzmit Batı gişelerde gece 01.00 sıralarında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polis ekiplerince yavaşlatılan TIR incelenmek için dinlenme tesisi otoparkına götürüldüğü esnada ise aracını yol kenarına çalışır halde bırakan sürücü, ormanlık araziden kaçarak kayıplara karıştı.



ŞÜPHELİ TIR'IN ETRAFINI POLİS ABLUKAYA ALDI



Sürücünün TIR'ı çalışır halde bırakıp kaçmasından şüphelenen otoban trafiğinden görevli polis ekipleri ise durumu terör ve bomba imha ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çalışır halde terk edilen TIR'ın etrafında güvenlik önlemi alarak, TEM otoyolu Ankara istikametini trafiğe kapattı. Bomba imha, olay yeri ve terör ekiplerince TIR'da arama yapılırken, asayiş ekipleri de kaçan sürücüyü bulmak için ormanlık alan ve kaçış yönündeki Kuruçeşme mahallesinde arama başlattı.



TEM OTOYOLU KAPANDI TIR'DA BOMBA ARANDI



Uzun süren aramalarda TIR'da olumsuz bir duruma rastlanmazken, ön ve arka plakaları çalıntı olduğu belirlenen TIR, çekici ile otoparka çekildi. İncelemeler için trafiğin kapandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM otoyolu Ankara istikameti ise aracın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.