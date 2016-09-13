Ağabeyini bıçaklayarak öldüren kardeş tutuklandı

Samsun'da tartıştığı ağabeyi 33 yaşındaki İdris A.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 29 yaşındaki Emrah A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Liman Mahallesi'nde dün meydana geldi. Emrah A., ağabeyi İdris A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Emrah A., ağabeyi İdris A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan İdris A., kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Emrah A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.