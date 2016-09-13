Bodrum'da 4 genç bonzai yüzünden hastanelik oldu

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, bonzai kullandıkları öğrenilen 24-27 yaşları arasındaki 4 genç, hastanelik oldu.

İstanbul'dan tatil için Bodrum'a gelen 24-27 yaşlarındaki 4 genç, bayramın birinci günü Göltürkbükü mahallesinde gittikleri lüks bir beach clup'ta fenalaştı. Gençlerde 3'ü Bodrum Devlet Hastanesi'ne; 1'i ise Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren gençlerin ifadeden yola çıkan jandarma, beach clup'ta görevli 5 personelin ve işletme sahibinin ifadesini aldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



