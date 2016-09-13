Dualar birlik ve kardeşlik için

Türkiye’nin dört bir yanında milyonlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Bayram hutbesinde birlik ve kardeşlik vurgusu yapılırken, İslam dünyasında gözyaşının artık dinmesi için dua edildi

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Pek çok yerde camiye sığmayan binlerce vatandaş avluda namazını kılıp dua etti. Bayram namazı hutbesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Bayram sabahı, Edirne'den Kars'a, Bursa'dan Trabzon'a kadar camiler doldu taştı. Kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yapılan bayram namazı hutbesinde "Her yıl gelen Kurban Bayramı, barışın, esenliğin, birlik içinde duanın, yakarışın bayramıdır. Bu bayram, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak eşitlenmenin, kendini bilmenin, tefekkürün, tezekkürün, yenilenmenin bayramıdır" denildi.

BALIKLIGÖL'DE BAYRAM NAMAZI

EDİRNE: Müslümanların akın ettiği Osmanlı döneminin en önemli mimari eserleri arasında yer alan Selimiye Camisi'nde vatandaşlar, Kurban Bayramı coşkusunu yaşadı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından 'Kurban paylaşmaktır' konulu vaazın verildiği tarihi cami, her bayram olduğu gibi bu bayramda da binlerce kişiyi ağırladı.

İZMİR: Konak ilçesinde bulunan Hisar Camisi'ne akın eden vatandaşlar bayram namazını eda ettikten sonra birbirleri ile bayramlaştı. Çocukların da bayram namazı kılmak için geldiği camilerde, tam bir bayram havası vardı.

ŞANLIURFA: Her bayram olduğu gibi bu sene de camiler doldu taştı. Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah camisinde kılınan namaz öncesinde dualar okundu. Bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camileri dolduran Urfalılar camilere sığmadı ve kapı önünde serilen kilimlerde namaz kıldı. Vatandaşlar, bayram namazının ardından mezarlıkları ziyaret ederek yakınları için dua etti.

AYASOFYA CAMİSİ DOLDU TAŞTI

TRABZON: Vatandaşlar bayram namazını kılmak için tarihi Ayasofya Camisi'ne akın etti. Cami vatandaşlar tarafından doldurulurken birçok vatandaş da cami bahçesinde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirlerinin bayramını kutladılar.

MARDİN: Kurban Bayramı'nın heyecanıyla güne başlayan Mardinliler, camilere akın etti. Kurbanın ve bayramların ehemmiyetini konu alan hutbede, İslam ümmetinin vahdeti için dualar edildi. Hutbeden sonra cemaat tekbirler eşliğinde bayramlaştı. Ortak temenni ise İslam coğrafyasında akan kanın ve gözyaşının dinmesi oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI AŞÇILARI PİŞİRDİ

Cizre Ulu Cami'de bayram namazı kılan vatandaşlara, cumhurbaşkanlığı aşçıları yemek dağıtırken geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÇADIRKENTTE BURUK BAYRAM

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bayram namazını barındıkları çadır ve konteynır kentlerde kıldı.

50 ŞEHİDE KURBAN

İstanbul'da milyonlar, bayram namazı için camilere akın ederken, Eyüp Sultan Camisi bayramda doldu taştı. Vatandaşlar cami avlusunu doldurdu. Binlerce vatandaş aynı saflarda bayram namazlarını kılarak dua etti. Öte yandan Eyüp Belediyesi'nin terör şehitleri için yaptığı geleneksel kurban kesiminde bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler de unutulmadı. 15 Temmuz'da demokrasi şehidi olan Cemal Demir ve Erkan Pala'nın da aralarında yer aldığı toplam 50 şehit için Eyüp Sultan'da 50 kurban kesildi. Bayram namazına gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da, şehitler için her bayram yapılan kurban kesimine katılarak şehit aileleri ile bayramlaştı.