Esenyurt'ta bir kadın intihar etti

Esenyurt'ta bir sitenin oturan 38 yaşındaki kadın, 9. kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay saat 04.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı No:86 da bulunan bir sitede meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Serap Balcı bilinmeyen bir nedenle kendini 9.kattan aşağıya bıraktı. Olayı duyanlar durumu hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya müdahale etti. Tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Bu sırada kadının yakınları sinir krizine geçirdi.

ELİNİ BIRAKMADI



Bir yakını da Balcının elinden tutarak uzun süre ağladı. Olay yeri inceleme polisleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Balcı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.