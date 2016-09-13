Otomobille inek hırsızlığı

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde iki hırsız, çalıp ayaklarını bağlayarak otomobilin arka koltuğuna yatırdıkları inekle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, geçen Cuma günü saat 19.30 sıralarında Gözkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda bağlı bulunan ineğinin çalındığını fark eden V.K., durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Çakırbeyli yakınlarındaki Boydere Kavşağı'nda iki şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Hayvanı çalan Ö.Ö. ve R.Ö gözaltına alınırken, araçtaki manzara jandarma ekiplerini şaşkına çevirdi. Çalınan inek, otomobilin arka koltuğunda ayakları bağlı olarak bulundu.



İnek sahibine teslim edilirken, şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.