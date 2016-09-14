Dönüş yolunda son durum

KURBAN Bayramı tatiline çıkanlar dönüşe erken geçti. TEM Otoyolu İstanbul istikametinin İzmit kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik yavaş ilerledi.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Ankara istikametine doğru oluşan yoğunluk bugün tersine döndü. Kurban Bayramı tatilinden erken dönenler nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı. TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti İzmit kesiminde yoğunluk yaşanırken, Gültepe ve Korutepe viyadüklerinin önünde araçlar yavaş ilerledi. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ise trafiğin akışını etkiledi. İstanbul istikametine oluşan yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Ankara istikametinde ise araç sayısındaki azlık dikkat çekti.

TATİLİN 5'İNCİ GÜNÜNDE KAZA BİLANÇOSU; 41 ÖLÜ, 199 YARALI