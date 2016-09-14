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Dönüş yolunda son durum

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 17:32 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 17:35
Dönüş yolunda son durum
Dönüş yolunda son durum

Bayramı tatiline çıkanlar dönüşe erken geçti. TEM Otoyolu istikametinin İzmit kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik yavaş ilerledi.

Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Ankara istikametine doğru oluşan yoğunluk bugün tersine döndü. tatilinden erken dönenler nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde yoğunluk yaşandı. TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti İzmit kesiminde yoğunluk yaşanırken, Gültepe ve Korutepe viyadüklerinin önünde araçlar yavaş ilerledi. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ise trafiğin akışını etkiledi. İstanbul istikametine oluşan yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Ankara istikametinde ise araç sayısındaki azlık dikkat çekti.

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