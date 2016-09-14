ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul'da halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İstanbul'da halk üne silahlı saldırı kamerada

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 15:57
İstanbul'da halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada

Sancaktepe'de özel halk üne yol verme meselesi yüzünden yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki gün Sancaktepe 19S hatlı özel halk ü sürücüsü Ferdi Ok, bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartışmıştı. Çekmeköy istikametine doğru ilerlerken çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ferdi Ok aracına binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Otobüs sürücüsü Ok, Sancaktepe Sevenler Caddesi'ne geldiği sırada daha önce tartıştığı şahıs otobüsün önünü keserek aşmış, saldırgan kayıplara karışmıştı. Otobüs şoförü Ferdi Ok'un ölümle burun buruna geldiği ana ait görüntüler ortaya çıktı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Halk otobüsünde silahlı saldırı!

Görüntülerde araç sürücüsü özel halk otobüsüne yaklaşıyor. Özel halk otobüsü şoförü sürücüye tepki gösteriyor. Bu sırada sürücü otobüse açıyor. Otobüs camından geçen mermi, otobüs şoförünü teğet geçiyor. Kırılan camlar şoförün yaralanmasına neden olurken, ateş açan şahıs kayıplara karışıyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.