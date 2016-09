İstanbul'da halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada

Sancaktepe'de özel halk otobüsüne yol verme meselesi yüzünden yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki gün Sancaktepe 19S hatlı özel halk otobüsü sürücüsü Ferdi Ok, bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartışmıştı. Çekmeköy istikametine doğru ilerlerken çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ferdi Ok aracına binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Otobüs sürücüsü Ok, Sancaktepe Sevenler Caddesi'ne geldiği sırada daha önce tartıştığı şahıs otobüsün önünü keserek ateş aşmış, saldırgan kayıplara karışmıştı. Otobüs şoförü Ferdi Ok'un ölümle burun buruna geldiği ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde araç sürücüsü özel halk otobüsüne yaklaşıyor. Özel halk otobüsü şoförü sürücüye tepki gösteriyor. Bu sırada sürücü otobüse ateş açıyor. Otobüs camından geçen mermi, otobüs şoförünü teğet geçiyor. Kırılan camlar şoförün yaralanmasına neden olurken, ateş açan şahıs kayıplara karışıyor.