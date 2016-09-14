Üzerinden çok sayıda araç geçen yaya feci şekilde can verdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Üzerinden daha sonra bir otobüs ve çok sayıda araç geçen yaya feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Keşan-İstanbul karayolunda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yunanistan'dan aldığı yolcuları İstanbul'a götürmekte olan Hüseyin G. (32) yönetimindeki TAZ 8867 yabancı plakalı ticari taksi, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yayanın üzerinden önce 2 otomobilin, daha sonra 1 otobüsün ve 2 otomobilin daha geçtiği öğrenildi. Yoldan geçen başka bir şoförün durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans veJandarma ekipleri çağrıldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Feci kazada, otomobilin çarptığı yayanın kafa tasının parçalandığı öğrenildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Yenimuhacir Beldesi'nde ikamet eden 38 yaşındaki Özcan Kozlu olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Kozlu'nun cesedi, Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Kozlu'ya ilk olarak çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki 3 kişi Jandarma ekiplerince göz altına alındı.

OTOBÜS TEKİRDAĞ'DA DURDURULDU

Kozlu'nun üzerinden geçen diğer araçların tespiti için çalışma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadesi üzerine Kozlu'nun üzerinden geçtiği iddia edilen 35 PK 403 plakalı yolcu otobüsü de Tekirdağ'da polis ekiplerince durduruldu. Diğer araçların ise tespiti için çevredeki diğer kameralar ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Plaka tanıma sistemlerinde inceleme yapıldığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Kozlu'nun olay yerinin yakınındaki gece kulübünden çıktıktan sonra olay yerine 500 metre uzaklıktaki Yenimuhacir TOKİ Konutları'na yaya olarak gitmek üzere yolun karşı tarafına geçmek istediği tahmin ediliyor. Özcan Kozlu'nun cesedi, Keşan Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"DİKİZ AYNASIYLA KOLUNA ÇARPTIM"

Öte yandan, kazada Özcan Kozlu'ya ilk çarpan aracın sürücüsü Hüseyin G., aniden yola çıktığını iddia ettiği yayanın sadece koluna çarptığını, daha sonra ise yere düşen kişinin üzerinden iki aracın geçtiğini, şahsın diğer araçların ezmesi sonucu öldüğünü öne sürdü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.