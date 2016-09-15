Bir başarı hikayesi.. Azmettiler, tam 150 kilo verdiler.

ANTALYA'da iki yıl önce 'Tüp mide' ameliyatı olan Muhsine Tekin ve arkadaşı Türkan Çakmak, toplam 150 kilo verdi. İki arkadaş, aynı kıyafetin içerisine girip ne kadar kilo verdiklerini gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Nurullah Bülbüller ve ekibinin iki yıl önce yaptığı ameliyatlardan sonrada 44 yaşındaki Muhsine Tekin 168 kilodan 84 kiloya ve 43 yaşındaki Türkan Çakmak 145 kilodan 79 kiloya düştü. İki yakın arkadaş, şişman oldukları dönemde giydikleri tek bir kıyafetin içerisine birlikte girerek, "Birimiz sığamıyorduk, 150 kilo verip ikimiz aynı kıyafete sığdık" dedi.

HASTALIKTAN KURTULDU

Evliliğinin ilk yıllarında hızla aldığı kilolardan kurtulacağını hiç düşünmediğini söyleyen 2 çocuk annesi Muhsine Tekin, ameliyat kararı vermeden önce tanıdığı doktorunun hayatını değiştirdiğini söyledi. Tekin, şöyle dedi:

"Doktoruma sorunlarımdan bahsettim. Tetkiklere başlandı. Tüp mide ameliyatı için karar verdik. Operasyon gerçekleştirildi. Ameliyata girerken 168 kiloydum, şu an 84 kiloyum. Kilolarımla birlikte şeker hastalığından da kurtuldum. '5XL'dan 40 bedene dönmek çok güzel. Aşırı yemek ve bol ekmekli öğünlere son verdik."

PAZARDA DOLAŞMAYI ÖZLEDİ

Aşırı kiloları nedeniyle yaklaşık bir yıl evinden çıkamadığını, istediğini giyemediğini söyleyen Türkan Çakmak, "Pazarda dolaşmayı özledim, orada satılan domatesin, biberin fiyatını bilmiyordum" dedi. Daha önce yürümek bir yana adım atamadığını belirten Çakmak, şunları söyledi:

"Çok büyük midem ve karın bölgem vardı. 10- 15 adım attığım zaman belimde tarifsiz acılar oluşuyordu. Kilolarım nedeniyle başka hastalık belirtileri de oluşmaya başlamıştı. Fakat korkumdan teşhis için doktora gitmeye çekiniyordum. Sosyal yaşamdan kopmuştum. Tam da her şey bitti dediğim sırada dostlarımın tavsiyesi ile Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ile karşılaştım. Ameliyattan sonra korkarak girdiğim toplumun içine koşarak girmeye başladım. Artık bakışlardan çekinmiyorum."

Prof.Dr. Bülbüller, "Antalya'da bugüne kadar yaklaşık bin hastaya bu ameliyatı uyguladık. Hastalarımıza yaklaşık 40 ton kaybettirmişiz. Hastalarımız oldukça önemli kilo kayıpları yaşadı. Sonuçlar başarılı ve yüz güldürücü" diye konuştu.