Çorum'un Alaca ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengizhan Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan Gürsel B. ile komşusu Yusuf Gönülal'ın damadı Mikail Çağın arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu ve bu nedenle tartışma çıktığı iddia edildi.

Kavgaya dönüşen olayda, Gürsel B, evindeki pompalı tüfeği alarak Çağın'a ateş etti. Çağın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gürsel B, daha sonra silah sesleri üzerine dışarı çıkan Çağın'ın kayınpederi Yusuf Gönülal, kızları Hatice Çağın ve Beyza Gönülal ile komşuları Şerife Dinçer'e de ateş açtı.

Ağır yaralanan 4 kişi, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Gönülal, kızı Hatice Çağın ile komşusu Şerife Dinçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kolundan yaralanan Beyza G. ise ilk müdahalesinin ardından, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Gürsel B, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Gürsel B, ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mikail Çağın'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.