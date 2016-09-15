Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşların İstanbul’a dönüş yolculuğu TEM Otoyolu’nda devam ediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşların İstanbul'a geri dönüş çilesi TEM Otoyolu'nda sürüyor. Cuma günü çalışacak olan ve dönüşü tatilin son gününe bırakmayan vatandaşlar TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nda genel olarak akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun önümüzdeki pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.