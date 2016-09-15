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TEM’de ’a dönüş yoğunluğu sürüyor

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 17:09

tatili için memleketlerine giden vatandaşların ’a dönüş yolculuğu TEM Otoyolu’nda devam ediyor.

9 günlük tatili için memleketlerine giden vatandaşların 'a geri dönüş çilesi TEM Otoyolu'nda sürüyor. Cuma günü çalışacak olan ve dönüşü tatilin son gününe bırakmayan vatandaşlar TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nda genel olarak akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun önümüzdeki pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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