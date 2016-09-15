Veremli kurban

Başakşehir’de verem olduğu belirlenen kurbanın eti dağıtılmadan imha edildi. 4 hissedar belediyeyi şikâyete hazırlanıyor

İstanbul Başakşehir'de bir kurban veremli çıktı. Doktor Taylan G.'nin de aralarında olduğu 4 hissedar, Kurban Bayramı için İstanbul'daki bir çiftlikten büyükbaş hayvan satın aldı. Grup, hayvanı Başakşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği kesim yerine getirdi. Kesilen kurban parçalanırken, Taylan G. hayvanın iç organlarında anormal kistler gördü. Şüphelenen doktor, hayvanın ciğerlerini yakından incelediğinde verem teşhis etti.

CİDDİ SAĞLIK RİSKİ

Hemen kasabın parçalama işlemini durduran Taylan G., hayvanın bulaşıcı hastalıklı olduğunu herkesin elini çekmesini istedi. Kesim yerine belediye görevlileri ve belediye veterineri çağrıldı. Veteriner, kurbanlığı inceledi ve veremi teşhis etti. Ardından da kurbana dokunan herkesin ellerini yıkaması ve kurbanın derhal gömülerek imha edilmesi gerektiğini söyledi. Yapılanın suç olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Demir, "Eğer verem başka hayvanlara bulaştıysa ve bu hastalıklı etler dağıtıldıysa çok ciddi bir sağlık tehdidi var demektir" şeklinde konuştu.