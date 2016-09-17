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25 TL için eniştesini öldürdü

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 14:11
25 TL için eniştesini öldürdü
25 TL için eniştesini öldürdü

'te enişte kayın birader arasında 25 TL alacak meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu kayın birader eniştesini kalbinden bıçakladı.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi, Hasip Durri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki uyruklu Muhammed S. ile 25 TL alacağı olan eniştesi Muhammed Şeyh (33) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammed S. elindeki bıçağı eniştesi Muhammed Şeyh'in kalbine sapladı. Olay sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Şeyh (33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhammed Şeyh'in cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, eniştesini öldürdüğü iddia edilen Muhammed S. (16) ise olay sonrası kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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