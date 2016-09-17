Bodrum'dan Kadıköy'e mesaj var

Bodrum Belediyesi, İstanbul'dan gelen tatilcilerin geri dönüş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak Kadıköy Belediyesi'ne seslendi.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bitişi ve pazartesi günü okulların açılması ile uzun yaz tatili artık son buluyor. Birçok tatilci için büyük şehirlere geri dönüş yolculuğu da başladı.

Muğla'nın gözde turistik ilçelerinden Bodrum'a tatil için gelen İstanbullular da geri dönmeye başladılar. Bodrum Belediyesi de, sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir araç kuyruğunun fotoğrafını paylaşarak Kadıköy Belediyesi'ne muzipçe seslendi: Hazır mısınız? Geri dönüyorlar...

Kadıköy Belediyesi'nden de cevap gecikmedi: