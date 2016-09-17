ARKADAŞINA GÖNDER Bodrum'dan Kadıköy'e mesaj var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bodrum'dan Kadıköy'e mesaj var

  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 14:30 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 14:33
Bodrum'dan Kadıköy'e mesaj var
Bodrum'dan Kadıköy'e mesaj var

Bodrum Belediyesi, 'dan gelen tatilcilerin geri dönüş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak Kadıköy Belediyesi'ne seslendi.

Dokuz günlük tatilinin bitişi ve pazartesi günü okulların açılması ile uzun yaz tatili artık son buluyor. Birçok tatilci için büyük şehirlere geri dönüş yolculuğu da başladı.

Muğla'nın gözde turistik ilçelerinden Bodrum'a tatil için gelen lular da geri dönmeye başladılar. Bodrum Belediyesi de, sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir araç kuyruğunun fotoğrafını paylaşarak Kadıköy Belediyesi'ne muzipçe seslendi: Hazır mısınız? Geri dönüyorlar...

Kadıköy Belediyesi'nden de cevap gecikmedi:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.