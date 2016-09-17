Evi yanınca 8 yaşındaki oğlunu dövmeye kalkıştı

İZMİT'te, evi yanan Ferhat Savcı itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında 8 yaşındaki oğlu B.'nin yangını çıkardığını iddia ederek, oğlunu dövmeye kalkıştı. Mahalle sakinleri ve akrabaları araya girerek Ferhat Savcı'nın oğlunu dövmesine engel oldu.

Öğle saatlerinde, Turgut Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bulunan 6 katlı Uğur Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan Savcı ailesine ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde kiracı olan ve işsiz olduğu öğrenilen Ferhat Savcı, eşi ve iki çocuğu dışarı çıkarken, alevler kısa sürede evi sardı. Pencereden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

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EVİMİ YAKTIN DÖVECEĞİM SENİ!

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında Ferhat Savcı yangını 8 yaşındaki oğlu B.'nin çıkardığını iddia ederek, "Senin yüzünden yangın çıktı. Evimi yaktın. Döveceğim seni" diye bağırarak oğlunu dövmek istedi.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI!

Mahalle sakinleri ve akrabaları araya girerek Ferhat Savcı'nın oğlunu dövmesine engel oldu. Küçük çocuk araya giren kadınların arkasına sığınırken, Ferhat Savcı güçlükle sakinleştirildi. Ferhat Savcı daha sonra yangının elektrik kontağı sonucu çıktığını söyledi.

Yangında evdeki eşyalar yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.