JFK’de Türk yolcuya polis köpeği saldırdı

ABD’ye giden Ebru Peçe’ye, JFK Havalimanı’nda K9 köpeği saldırdı. Ağzı maskesiz köpeğin yolcuların arasına daldığını söyleyen Peçe, “Polis ‘Durumun iyi’ diyerek beni Türkiye’ye göndermek istedi” dedi

ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Havalimanı'nda, Türk yolcu Ebru Peçe'ye kızının gözü önünde K9 polis köpeği saldırdı. Köpeğe ağız maskesi takmadan, Peçe'nin yanına gelen Amerikan polisinin, olayın ardından kadını Türkiye'ye göndermeye çalıştığı iddia edildi. Babası İran asıllı annesi de Türk olan Ebru (Abrou) Peçe'nin bacağında yağ dokusuna kadar derin bir kesiğe neden olan olayla ilgili ABD'nin iki ünlü avukatı yüklü bir tazminat davası açmayı kabul etti.



DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Olay, 14 Ağustos'ta John F. Kennedy Havalimanı'nda yaşandı. THY'nin New York-İstanbul seferini yapan TK4 sefer sayılı uçağına binmek üzere bekleme salonundan ayrılan, Ebru Peçe (44), kızı Dila (7) ve annesiyle uçağa doğru körükten geçiyordu. Bu sırada körükteki ABD'li polisin elindeki K9 polis köpeği bir anda Ebru Peçe'ye saldırdı. Köpek, kadının bacağında yağ dokusuna kadar derin kesikler açtı. İddiaya göre polis, dehşet dolu anlar yaşayan Ebru Peçe'yi "Durumun iyi" diyerek öylece Türkiye'ye göndermeye çalıştı. Peçe'ye havalimanında sağlık ekibi olmadığı yalanı söylendi. Tedavi olmakta direnen Peçe, Jamaica Hospital'a götürüldü. Tedavisinin ardından Türkiye'ye dönen Peçe, ABD'nin iki ünlü avukatıyla anlaşarak ihmali olanlar hakkında milyonluk bir tazminat davası açmaya karar verdi. Peçe, gelecek hafta ABD'ye gidecek ve sorumlular hakkında açılacak davayla ilgili hazırlık yapacak.



ABD'Lİ İKİ AVUKAT SAVUNACAK

Olayın şokunu hala yaşayan Ebru Peçe, "Normalde o tür köpeklerin ağzında ısırmamaları için maske olur ama o sırada yoktu. Bir anda sağ bacağıma saldırdı. Ne olduğunu bile anlayamadım. Kızım, korkuyla koşarak körükten uçağa binmiş. Ben kanlar içinde yerdeyim ve başıma dikilen polis, 'Bir şey yok' diyordu. THY personeli yardım etmeseydi bizi orada bırakacaklar, hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdi. 1 saate yakın kanlar içinde bekletildim" dedi. Peçe şöyle devam etti: "Polisler kendi aralarında benim köpeğin üzerine bir şey attığımı ve onu kışkırttığımı konuşuyorlardı. Sanırım benim İngilizce bilmediğimi düşündüler. Çünkü onlara cevap verdiğimde sustular. Bizi orada bezdirmek istediler, konuyu kapatıp bir an önce gitmemiz için her şeyi yaptılar. Mail yoluyla ABD'li tanınmış iki avukata ulaştım, kabul ettiler."