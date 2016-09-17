O çölün yerinde şimdi yeller esiyor!

Alman ve Mısırlı bilim insanları, azot ve fosfat açısından zengin olan, ağaçlarda gübre etkisi yaptığı ortaya çıkan atık sularla Kahire’deki çölü ormana çevirdi

Alman bilim insanları ve Mısırlı araştırmacılar, Mısır'ın büyük kısmını oluşturan çölü yeşillendirme projelerinde sağlam bir adım atmayı başardı. Başkent Kahire'ye iki saat uzaklıkta yeşeren Serapium Ormanı, başka hiçbir amaç için kullanılamayan atık sularla beslendi. Sudaki atıklardan faydalanan ağaçlar, yağmur ve yeşillik açısından zengin Avrupa ülkelerinden bile daha hızlı büyüyor.

SEBZE İÇİN FAZLA KİRLİYDİ

Sınırları 240 hektarı aşan orman, 1990'lı yıllarda çölün orta yerine kuruldu. Yağmur almayan bölgeye su ise, İsmailiye kentinin atık su artıma tesisinden nakledildi. Buradaki atık su, tekrar kullanılamayacak ve sebze üretiminde işe yaramayacak kadar kirliydi. Ancak bilim insanları atık numunelerini incelediğinde İsmailiye Arıtma Tesisi'nden kalan suyun azot ve fosfat açısından zengin olduğunu gördü. Bu da orman ağaçları için bulunmaz bir nimetti. Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi'den Hany El Katib, bu suyun ağaçlar üzerinde gübre etkisi yarattığını söyledi. Sonraki yıllarda Alman uzmanlar, Serapium Ormanı'ndaki ağaçların, Almanya'daki ortalama bir ormandaki ağaca göre 4 kat hızlı büyüdüğünü gözlemledi.

KIŞ ŞARTLA RI SERT DEĞİL

Kış şartlarının Avrupa'daki kadar sert olmadığını kaydeden uzmanlar, Almanya'daki bir ormanın ticari olarak kullanılabilir hale gelmesi için 60 yıl geçmesi gerektiğini söylüyor. Buna karşılık Mısır çöllerindeki Serapium Ormanı'nın 15 yıl içinde hektar başına 350 metreküp ağaç verdiği tespit edildi. Çevre haberlerine yer veren "Inhabitat" adlı internet sitesinin açıkladığına göre, eğer Mısır yönetimi, ülkedeki kullanılamaz derecedeki atık suların yüzde 80'ini bu işe ayırırsa 650 bin hektarlık çöl ormanlaştırılabilir. Yeterli yatırımı bulamayan projelerin desteklenmesi için BM fonlarına başvurulabileceği söyleniyor.