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hemşireyi döven caninin peşinde

  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 21:19 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 21:27
Polis hemşireyi döven caninin peşinde
Polis hemşireyi döven caninin peşinde

'da şort giydiği için bir hemşireyi darpeden şüpheli şahsın kimliğinin tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor.

Çekmeköy'de, belediye otobüsünde bir hemşireyi darpeden şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Terzi, 12 Eylül Pazartesi günü Alemdağ Merkezi'ne başvurdu.

Terzi, aynı gün sabah saatlerinde bindiği, plakasını bilmediği belediye otobüsünde, eşkalini hatırlayamadığı bir erkek şahsın aniden yüzüne tekme attığını belirtti.

O esnada otobüste kargaşa yaşandığını, kendisine geldiğinde hastaneye giderek darp raporu aldığını aktaran Terzi, şahıstan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etti.

Olayla ilgili şüpheli şahsın kimliğinin tespitine ve yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Ayşegül Terzi, saldırganın şort giydiği için kendisini darp ettiğini söylemişti.

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