Suç makinesini kaza durdurdu

Muğla’nın Akyaka beldesinde birçok hırsızlık olayının faili, 13 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve cezaevi firarisi İ.Ö. çaldığı motosiklet ile kaza yapınca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

13 ayrı suçtan aranan, cezaevi firarisi son hırsızlık işinde kaçarken çaldığı motosiklet ile Akyaka Mahallesinde kaza yaptı. Kaza sonrası ağır yaralanan İ.Ö. (31) isimli şüpheli Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Ula'nın Akyaka Mahallesinde birçok hırsızlık olayının faili olduğu öğrenilen ve Akyaka Jandarmasının takibinde olan İ.Ö., Fethiye'den çaldığı öğrenilen motosikleti ile Akçapınar Mahallesindeki sörf alanına geldi. Sörf alanında boş durmayan İ,Ö., buradan sörf yapan bir vatandaşın sırt çantası alarak plakasını söktüğü motosiklet ile Akyaka Mahallesinde aşırı sürat nedeniyle bir taşıma firmasına ait 48 S 0040 plakalı minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan İ.Ö., 112 acil servis ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddi olan İ.Ö., ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.



Üzerinde kimlik bulunmayan İ.Ö., Akyaka Jandarma Karakol ekiplerinin yaralı ile ilgili olarak yaptıkları uzun araştırma sonrası kimliği ortaya çıktı. İ.Ö.'nün 13 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. İ.Ö'nün hırsızlık, mala zarar verme, küçük yaşta kıza cinsel istismar ve cezaevi firarisi olduğu ve 13 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.