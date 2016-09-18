Eski aşka gözyaşı

SABAH’ın ana medya sponsoru olduğu Expo 2016 Antalya’daki Emel Sayın konserinde duygu dolu anlar yaşandı. Sayın, 66 yaşında vefat eden eski aşkı Tarık Akan hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Emel Sayın önceki akşam Antalya Expo 2016 konser etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. 8 bin kişinin izlediği konserde sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Üzerinde çiçekler bulunan kıyafeti ile de dikkat çeken ünlü sanatçı konserin ortasında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi ve eski aşkı Tarık Akan ile ilgili konuşma yaptı.



GÜLE GÜLE SEVGİLİ...

Emel Sayın "Siz istediğiniz sürece ben hep sahnede olacağım. Siz benim ailemsiniz. Sevinçlerimi, hüzünlerimi hep sizlerle paylaştım. Rabbim öyle büyük ki, bu çok üzüntülü olduğum gece de acımı sizlerle paylaşmamı sağladı. Sevgili Tarık Akan ile üç filmde başrolleri paylaşmıştık. Bu filmlere isimlerini veren üç şarkı var. Feryat, Yalancı Yarim ve Mavi Boncuk. Dilerseniz şimdi bu üç şarkıyı birlikte okuyarak Tarık Akan'ı hep birlikte analım. Ruhu şad olsun" dedi. Emel Sayın sözlerini tamamlamadan önce gözyaşlarına boğuldu. Emel Sayın dün Twitter'a dört yıl aşk yaşadıkları Tarık Akan'la eski bir fotoğraflarını koyup "Güle güle güle sevgili... TARIK" yazmıştı.



'YAKIŞIKLILIĞI KISKANILIRDI'

Ünlü popçu Demet Akalın, Akan'ın vefatı için "Herkesin çocukluğunda kahramanı vardır. Benimki de Tarık Akan'dı. Kendisini bizzat tanımıyorum ama sevenlerindendim" diye konuştu. Şarkıcı Sinan Akçıl ise EXPO 2016'da çıktığı sahnede Akan'ı "Kıskanılır yakışıklılığı ve efendiliği ile gönlümüzde sımsıcak bir yer etmiş gerçek bir sanatçıydı. Ruhu şad olsun" diye andı.



ÇELENK YERİNE VAKIFLARA BAĞIŞ

Akan'ın ailesi, cenazeye çelenk gönderilmemesini isterken, dileyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) ya da Nazım Hikmet Vakfı'na (NHKSV) bağışta bulunabileceklerini belirtti. 66 yaşında vefat eden Akan'ın cenazesi bugün saat 14.00'te Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda defnedilecek.