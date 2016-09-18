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mısınız? Geliyorlar

  • SABAH
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016
Hazır mısınız? Geliyorlar
Hazır mısınız? Geliyorlar

Bodrum Belediyesi, ’dan gelen tatilcilerin geri dönüş fotoğraflarını Twitter’dan paylaşarak Kadıköy Belediyesi’ne “ mısınız? Geliyorlar” mesajı attı

Dokuz günlük tatilinin bitişi ve yarın okulların açılması ile uzun yaz tatili artık son buluyor. Birçok tatilci için büyük şehirlere geri dönüş yolculuğu da başladı.

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Muğla'nın gözde turistik ilçelerinden Bodrum'a tatil için gelen lular da geri dönmeye başladılar. Bodrum Belediyesi de, sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir araç kuyruğunun fotoğrafını paylaşarak Kadıköy Belediyesi'ne muzipçe seslendi: mısınız? Geri dönüyorlar... Kadıköy Belediyesi ise tahta bir el arabasının üzerindeki yatan vatandaş fotoğrafıyla "Gelenleri böyle karşıladık" mesajını yayımladı.

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