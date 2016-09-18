Bodrum Belediyesi, İstanbul’dan gelen tatilcilerin geri dönüş fotoğraflarını Twitter’dan paylaşarak Kadıköy Belediyesi’ne “Hazır mısınız? Geliyorlar” mesajı attı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bitişi ve yarın okulların açılması ile uzun yaz tatili artık son buluyor. Birçok tatilci için büyük şehirlere geri dönüş yolculuğu da başladı.



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Muğla'nın gözde turistik ilçelerinden Bodrum'a tatil için gelen İstanbullular da geri dönmeye başladılar. Bodrum Belediyesi de, sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir araç kuyruğunun fotoğrafını paylaşarak Kadıköy Belediyesi'ne muzipçe seslendi: Hazır mısınız? Geri dönüyorlar... Kadıköy Belediyesi ise tahta bir el arabasının üzerindeki yatan vatandaş fotoğrafıyla "Gelenleri böyle karşıladık" mesajını yayımladı.



