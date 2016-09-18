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'de inşaatın kolonu çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 19:49
Kocaeli'de inşaatın kolonu çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de inşaatın kolonu çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

'nin Kartepe içesinde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında bir kolonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarımeşe Mahallesi'nde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında gönüllü olarak çalışan Yavuz Aydoğmuş (25) ile Bayram Demirtaş'ın (44) üzerine kolon devrildi.

Göçük altından çevredekiler tarafından çıkarılan Aydoğmuş ve Demirtaş, 112 acil servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aydoğmuş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Aydoğmuş'un cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi 'e gönderildi.

, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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