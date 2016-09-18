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Oğlu boğuldu baba kayboldu

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 17:14 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 17:14
Oğlu boğuldu baba kayboldu
Oğlu boğuldu baba kayboldu

’da pikniğe giden Kızılkoca ailesinden 7 yaşındaki çocuk şelaleye düşünce, onu kurtarmak isteyen babasıyla birlikte kayboldu. Çocuğun cansız bedeni bulunurken, baba hala aranıyor.

'nın Aladağ ilçesinde Cemil Kızılkoca (37), eşi ve iki çocuğunu alarak dün Yumurtalık'ın Sugözü Mahallesi'nden Kapuzbaşı Şelaleri'ne piknik yapmaya gitti.

Aile pikniğe devam ederken öğleden sonra 7 yaşındaki Kızılkoca şelale kenarında oynarken dengesini kaybedip düştü. Bunu gören baba Kızılkoca şelaleye atladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan baba da oğluyla birlikte kayboldu.

Etraftaki vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen arama kurtarma ekibi ve dalgıçlar şelaleye girerek arama başlattı. Yapılan aramada Emir Kızılkoca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ancak olayın üzerinden 12 saat geçmesine rağmen baba bulunamadı.

Emir Kızılkoca'nın cenazesi yapılan otopsiden sonra teslim alındı. Baba Kızılkoca için arama çalışmaları devam ediyor.

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