Stone’dan şok iddia: 2001’de öldüm geri geldim

ABD'li oyuncu Sharon Stone'un, 2001'de yaşadığı sıra dışı deneyimi magazin dergisi Closer kapak yaptı. 58 yaşındaki Stone, 15 yıl önce geçirdiği beyin kanamasının ardından kısa süreliğine öldüğünü ve daha sonra hayata geri döndüğünü iddia etti. Stone, "Eylül 2001'de beyin kanaması geçirmiştim. Bir anda bembeyaz bir ışık gördüm. Eski arkadaşlarım sıra sıra dizilmiş onların arasında yürüyordum. Öldüğümü hissettim. Ama aniden gözlerim açıldı. Ölümden korkmuyorum. Aslında bize bir hediye diye düşünüyorum. Bu yaşadıklarımdan sonra da hayatımdaki hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Beni çok etkilemişti" dedi.