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'da bıçaklı : 1 ölü, 1 yaralı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 06:45 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 06:46
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'da çıkan bıçaklı da bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde İsmail Utangaç (21) ile M.S. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ya dönüşmesi üzerine Utangaç ve M.S. bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve göğsünden yaralandığı öğrenilen Utangaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan M.S. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada Utangaç'ın yakınlarıyla polisler arasında hastane önünde arbede yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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