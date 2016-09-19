Dikkat! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak!

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 21 Eylül'de elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.00-12.00'da, Atatürk Mahallesi Fırat, Dicle, Turgut Özal, Erguvan sokaklar, Beykoz'da 09.00-17.00'da, Göksu Mahallesi Taşocağı, Dr. Ömer Besimpaşa, Gemici Çıkmazı, Nişangah, Sadri Alışık sokaklarına, Paşabahçe Mahallesi Şehitlik, Kıble Numa sokaklarına elektrik kesintisi uygulanacak.

Çekmeköy'de Sultançiftliği Mahallesi Egemen, Taşdelen, Işın, Gülşen, İşmer, Hürriyet sokaklarına, Kadıköy'de 09.00-12.00'da, Göztepe Mahallesi Avcı, Tütüncü Mehmet Efendi, Bestekar Ziya, Tercüman Çıkmazı, Prof. Zühtü Müridoğlu Çıkmazı, Doğuş Çıkmazı, Sahrayı Cedit Mahallesi Orta Sokak elektrik alamayacak.

Kartal'da 09.00-13.00'da, Esentepe Mahallesi Aydos Sokak, Hürriyet Mahallesi Volkan, Emniyet, Park, Takdir, Halil Rıza Ulutürk, Ateş, Hasgül, Rana, Koza, Lider, Aktay sokaklarında, Uğur Mumcu Mahallesi Akasya Sokak, Yunus Mahallesi Karaca Sokak, Hürriyet Mahallesi Ozanlar, Küheylan, Alev, Nazenin, Türkeli, Afife, Ayçiçeği, Apaydın, Çeltik sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Maltepe'de 09.00-13.00'da, Başıbüyük Mahallesi Akkayalar Sokak, Zümrütevler Mahallesi Handegül, Orhan, Mevlana, Karaca, Beyaz Gül, Sarıçam, Talat, Yağmur, Güney, Birlik, Yalçın, İlman, Gülhan, Derman, Semazen, Yol-5, Yol-6 sokaklarına, Pendik'te 09.00-13.00'da, Esenler Mahallesi Turna, Hareketli, Salkım sokaklarına, Güllü Bağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu, Şennur sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Sancaktepe'de 09.00-12.30'da, Akpınar Mahallesi Akasya Sokak, Abdurrahman Gazi Mahallesi Karamanoğlu Sokak, Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan sokak, Safa Mahallesi Safir, Çiğdem, Evim, Sancaktar, Güçlü, Feyza, Gerçek, Muhteşem, Server, Sandunya, Yeniyol, Duyarlı, Zekat, Atatürk, Keleşoğlu, Takva, süslü, Güldalı, Aydınlı, Mesken, İlim, Kurtuluş, Leyla, Ladin, Meyve, Meriç, Tayyar, Sidre sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Ümraniye'de 09.00-12.00'da, Atakent Mahallesi Atakan, Reşitpaşa, Çalıkuşu, Ağaçaltı, Sezen, Karçiçeği, Anka, Türkler, Destan, Kazım Karabekir, Ulubey sokaklarında, İstiklal Mahallesi Bağımsızlık, Kuzey, Reşitpaşa, Sonay, Abdülhamit, Kuşkonmaz sokaklarında, Namık Kemal Mahallesi Cem Sokak, 09.00-17.00'da, Yukarı Dudullu Mahallesi Tuğrulbey, Osmanlı sokaklarında, Aşağı Dudullu Mahallesi Fahri Sokak, Üsküdar'da 09.00-12.00'da, Barbaros Mahallesi Mütevelli Çeşme, Veysipaşa, Mavikonak, Fikret Mualla sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.