Eşi ölünce hayata küstü, 180 kilo oldu

Manisa'da 5 yıl önce eşini kaybettikten sonra hayata küsen ve oturduğu yerden kalkamayan 65 yaşındaki Necla Tarlaek, 180 kilo oldu. Aşırı kiloları yüzünden evinden çıkamayan kadın intiharı düşündüğü belirterek, "Tek isteğim bana uygun tekerlekli akülü sandalye. Beş yıldır sokağa çıkamadım. İnsanları yalvararak yanıma çağırıyorum. Dışarı çıkmak istiyorum" dedi.

Manisa'nın Soma İlçesi'nde yaşayan Necla Tarlaek'in hayatı 5 yıl önce eşini kaybetmesiyle değişti. 3 çocuk annesi Tarlaek, çok sevdiği eşinin ölümünden sonra hayata küstüğünü belirterek şunları anlattı: "20 yıllık evliydik. Evlendiğimde 49 kiloydum. İstanbul'dan Soma'ya gelin geldim. Eşim çok iyi bir insandı. Onu kaybettikten sonra ben hayata küstüm. Hep oturdum. Sinirlendim yemek yedim, üzüldüm yemek yedim. Ağladım yine yemek yedim. Geçen beş yıl içinde 180 kilo oldum. Aynı zamanda şeker, tansbiyon ve kalp hastasıyım. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1.5 ay yatarak obezite tedavisi gördüm. Fazla yürüttükleri için bacaklarımda kanamalar başladı. Kanama başlayınca beni yürütmediler. Bu yüzden tedavi etkili olmadı."

'20 BİN LİRA DOLANDIRDILAR'

Üç yıl önce bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye gittiğini anlatan Necla Tarlaek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sol bacağım şeker hastalığı nedeniyle çok kötü olmuştu. 'Bacağın kesilecek' dediler. Televizyonda gördüğüm bir doktorun telefonunu bulup, aradım. '20 bin lira verebilirsen bacağını kurtarabiliriz' dedi. Kırkağaç PTT Bank'a gidip kredi çekip, istenen parayı verdim. Doktor, beni tedavi için İstanbul'a götürecekti ama paralarla ortadan kayboldu. O nedenle maddi sıkıntı çekiyorum. Ölen eşimden kalan emekli maaşının büyük bölümü çektiğim krediye kesildiği için 400 lira parayla geçinmek zorunda kaldım. Polise şikayatçi oldum. Doktor yakalanıp, tutuklandı. 'Benden aldığı parayı harcamış. Geri ödemek için ise gücüm yok' diyor. Duruşmalar, sürüyor. Ancak, mahkemeye gidemediğim için polis gelip, evde ifademi aldı."

TEK İSTEĞİ DIŞARI ÇIKABİLMEK

Bunalıma girdiğini dile getiren Tarlaek, tek isteğinin dışarıya çıkmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Hayatım dört duvar arasında geçiyor. Televizyondan da sıkıldım. Bir gezeyim, insan içine çıkayım istiyorum ama bu kilolarımla mümkün değil. Dışarı çıkamadığım için insanları yalvararak yanıma çağırıyorum. Yüzde 80 engelli raporum var. Dışarı çıkabilmem için bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Destek bekliyorum."

Akülü tekerlekli sandalye alacak maddi durumunun olmadığını belirterek gözyaşı döken Tarlaek, "Aç kalayım, açıkta kalayım ama dışarı çıkayım."