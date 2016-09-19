Fransa’da plastik kaplar yasaklanıyor

Fransa'da geçen ay meclisten geçen bir yasaya göre 2020 yılında plastik bardak ve tabaklar artık kullanılmayacak. Temmuz ayında plastik torbaları yasaklayan Fransa Meclisi, bu yasağı genişleterek piknik alanlarında veya kahve makinelerinde kullanılan plastik kapları da bu yasağa dahil etti. Yeni yasaya göre üretilen tüm malzemeler biyolojik malzemelerden yapılmış olacak. İlgili sektörlerin kendilerini 2020'ye kadar ayarlamalarını isteyen Fransa Meclisi, çevre ve insan sağlığını koruyan "plastik kap" yasağını getiren ilk ülke oldu. DIŞ HABERLER