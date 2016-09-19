İzmir'deki trafik kazası

İzmir'in Konak ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Gaziler Caddesi MTK Tekstilciler Sitesi yakınlarındaki kazada yaralanan Mustafa Gezer, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bornova'dan Konak yönüne giden Orhan Küçüktürkmen (29) yönetimindeki 35 R 9052 plakalı otomobil, dün Gaziler Caddesi MTK Tekstilciler Sitesi yakınlarında karşı şeride geçerek, kaldırımdaki Muhiyettin Ürgen'e (78) çarpmıştı. Ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Hidayettin Deniz (76), Mustafa Gezer (68) ve Reyhan Şahbaz (28) yaralanmıştı.