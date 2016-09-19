ARKADAŞINA GÖNDER İzmir'deki trafik kazası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'deki kazası

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 06:41 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 06:42
İzmir'deki trafik kazası
İzmir'deki trafik kazası

'in Konak ilçesindeki kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Gaziler Caddesi MTK Tekstilciler Sitesi yakınlarındaki kazada yaralanan Mustafa Gezer, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bornova'dan Konak yönüne giden Küçüktürkmen (29) yönetimindeki 35 R 9052 plakalı otomobil, dün Gaziler Caddesi MTK Tekstilciler Sitesi yakınlarında karşı şeride geçerek, kaldırımdaki Muhiyettin Ürgen'e (78) çarpmıştı. Ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Hidayettin Deniz (76), Mustafa Gezer (68) ve Reyhan Şahbaz (28) yaralanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.