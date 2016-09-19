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'de okulun bahçesine düştü

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 06:58
Kırıkkale'de otomobil okulun bahçesine düştü
Kırıkkale'de otomobil okulun bahçesine düştü

'de in okulun bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BP 5950 plakalı , Köroğlu Caddesi'nde Erdal Poyrazer idaresindeki 06 FJ 5627 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki duvardan Esoy Anadolu Lisesi bahçesine düştü.

Kazada yaralanan sürücü Poyrazer, 112 Acil Servis ekiplerince Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede bulunan vatandaşların iddiasına göre, okulun bahçesine düşen araçta bulanan 2 kişi kazanın ardından kaçtı.

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