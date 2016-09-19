‘Şeytan çıkarıcı’ öldü

Dünyanın en tanınmış "şeytan çıkarıcılarından" İtalyan Peder Gabriele Amorth 91 yaşında hayatını kaybetti. 1925'te Modena kentinde dünyaya gelen Gabriele Amorth, 1951'de Katolik Kilisesi'nde rahipliğe başlamış ve 1985'te de Roma Piskoposluğu'nun 'şeytan çıkarıcısı' olarak atanmıştı. Peder Amorth 2013'te verdiği bir mülakatta, birçoğu aynı kişiler üzerinde olmak üzere 160 binin üzerinde şeytan çıkarma ayini yönettiğini söylemişti. Şeytan çıkarma tecrübesiyle ilgili kitaplar yazan, Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği'nin kurucusu olan Peder Amorth, aktualiteyle ilgili ilgi çekici yorumlarıyla da tanınıyordu.

'AĞCA'YI ŞEYTAN YÖNLENDİRDİ'

Peder Amorth, 2010'da La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamalarda "şeytanın Vatikan'ı da vurup vuramayacağı" sorusuna yanıt verirken "Bunu denedi bile. 1981'de, Mehmet Ali Ağca'yı silahlandıranlar aracılığıyla Papa 2. Giovanni Paolo'ya yönelik saldırıyla denedi" demişti. Nazilerin "şeytan tarafından ele geçirildiğini" savunan Amorth, DAEŞ'in arkasında da "şeytanın bulunduğunu" söylemişti.