Şişli sapığına ilk dava

Şişli’de motosikletle takip ettiği 7 kadına cinsel tacizde bulunan ve evine girdiği bir kadına da tecavüze yeltenen 26 yaşındaki Eşref E. 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

İstanbul Şişli'de 8 kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 26 yaşındaki Eşref E. hakkında ilk dava açıldı. Mağdur 7 kadınla ilgili soruşturma ise sürüyor. Geçtiğimiz ağustos ayında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 7 kadın, yolda yürürken yanlarına yaklaşan motosikletli bir kişinin cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi olmuştu. Gül Ş. de kendisini takip eden motosikletli şüphelinin evine girerek kendisine tecavüz etmek isteğini söylemişti. Soruşturmada kadınlara cinsel tacizde bulunan motosikletli saldırganın aynı kişi olduğunu tespit edilmiş ve 26 yaşındaki Eşref E. 2 Temmuz'da yakalanmıştı. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan Eşref E. Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

TECAVÜZE KALKIŞTI

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda Eşref E. hakkında "Cinsel taciz", "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçları kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, Eşref E.'nin Gül Ş.'yi takip ettiği, genç kadınla birlikte eve girdiği, genç kadının ağzını kapatarak tecavüz etmeye yeltendiği anlatıldı. Komşularının yardımıyla kurtulan Gül Ş.'nin şikâyeti üzerine Eşref E. hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diğer 7 kadınla ilgili soruşturmalar ise sürüyor. Eşref E., önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.



'TACİZ BENDE HASTALIK'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde taciz ettiği ve tecavüze yeltendiği kadınlar tarafından teşhis edilen şüpheli suçunu itiraf etmişti. İfadesinde taciz olayının kendisinde hastalık olduğunu ve engel olmadığını söylemişti.