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Aliağa’da karaya oturdu

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 21:07
Aliağa’da tanker karaya oturdu
Aliağa’da tanker karaya oturdu

’in Aliağa ilçesinde bir , gemi söküm tesislerine götürülürken karaya oturdu.

Gemi söküm tesislerine sökülmek üzere götürülen bayraklı , Aliağa açıklarında kendisini çeken römorkun motorunun arızalanması nedeniyle imbat rüzgarın etkisiyle Karadut mevkiine sürüklenmeye başladı.

Gemide bulunan mürettebat demir atarak gemiyi karaya sürüklenmekten kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

129,1metre genişliğindeki 55.86 tonajlı gemi, arka plajlarda bulunan sahile 100 metre mesafede karaya oturdu.

Gemide bulunan mürettebat Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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