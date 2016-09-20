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Aydos Ormanı'nda

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 06:54 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 06:55
Aydos Ormanı'nda yangın
Aydos Ormanı'nda yangın

'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanı'nda çıkan , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine Pendik, Sultanbeyli, Kurtköy ve Yenişehir itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin erken müdahale sonucu söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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