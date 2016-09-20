Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine Pendik, Sultanbeyli, Kurtköy ve Yenişehir itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin erken müdahale sonucu söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.