Kuduz kurban paniği: 104 kişi hastanede

Osmaniye'de kurban bayramı öncesi kuduz bir köpeğin saldırısına uğrayan 4 vatandaş ile 6 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan, Valiliği alarma geçirdi. Yapılan açıklamada, "Halihazırda 104 şahsın bu vaka kapsamında tedavisi devam etmektedir" denildi.

Osmaniye Valiliği'nden, Düziçi ilçesi Ellek beldesindeki kuduz vakasıyla ilgili 104 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beldeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde kuduz şüphesi üzerine Adana Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilen numunenin kuduz hastalığı yönünde pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Yapılan araştırmada kuduz köpeğin mahalleden M.C, R.O, A.O'yu ısırdığı ve Ö.A.Y'yi de tırmaladığının tespit edildiği ve bu kişilerin tedavi altına alındığının bildirildiği açıklamada, bu şahısların yakınları ve köpeğin temas ettiği çok sayıda kişinin de tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesine yönlendirildiği belirtildi.



KUDUZ KURBANIN ETLERİ TOPLANDI



"Halihazırda 104 şahsın bu vaka kapsamında tedavisi devam etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kuduz vakasının bölgede herhangi olumsuz sonuca yol açmaması için beldeden gelenlerin aşılanmasına Düziçi Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Alınan tedbirler kapsamında, kuduz köpeğin ısırdığı 6 büyükbaş hayvan, veteriner hekimler kontrolünde, 3 metre derinliğinde çukura kireç dökülerek ve tüm tedbirler alınarak imha edilmiştir. Kuduz köpek tarafından ısırılan ve kurbanda kesildiği tespit edilen bir küçükbaş hayvanın ise tüm etleri imha edilmiş, kurban etinin çekildiği kıyma makinesine el konulmuş, kıyma makinesini kullanan diğer vatandaşlar da hastaneye yönlendirilmiştir. Köpeğin temas ettiği tüm bölgeler belirlenmiş ve dezenfekte edilmiştir."



KARANTİNA UYGULANIYOR



Açıklamada ayrıca, Ellek beldesi girişine "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabela asıldığı ve gerekli uyarıların yapıldığı aktarılırken, bölgede bulunan bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kuduz aşılanmasına başlandığı, karantinaya alınan bölgeye hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı bildirildi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde kuduz vakası görülmesi üzerine dün bir mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı.