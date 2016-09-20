Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra batı Karadeniz'de etkisini arttıracak olan yağışların; Düzce ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra batı Karadeniz'de etkisini arttıracak olan yağışların; Düzce ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli beklendiğini belirtti.



Vatandaşların sel, su baskınları, heyelan ve yıldırım olaylarına karşı tedbirli olmaları istendi.



