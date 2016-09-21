61 yaşında anne oldu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Maria Veneruso herhangi bir tedavi görmeden hamile kaldı.

Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren Veneruso ve aynı yaştaki eşi, Napoli yakınlarındaki Caserta kasabasında bulunan bir hastanede önceki gün 3 buçuk kilogram ağırlığında dünyaya gelen oğullarına Elia adını verdi.

Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Daha önce de 4 kez gebe kalan Maria Veneruso'nun, bunların hepsini düşük yaptığı belirtildi.

Çiçeği burnunda annenin, "Bir rüyamız gerçek oldu. Şimdi bebeğimizin tadını çıkaracağız" ifadeleriyle sevincini dile getirdiği aktarıldı.