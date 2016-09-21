ARKADAŞINA GÖNDER 61 yaşında anne oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

61 yaşında anne oldu

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 15:32
61 yaşında anne oldu
61 yaşında anne oldu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Maria Veneruso herhangi bir tedavi görmeden kaldı.

lı bir hamilelik dönemi geçiren Veneruso ve aynı yaştaki eşi, yakınlarındaki Caserta kasabasında bulunan bir hastanede önceki gün 3 buçuk kilogram ağırlığında dünyaya gelen oğullarına Elia adını verdi.

Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Daha önce de 4 kez gebe kalan Maria Veneruso'nun, bunların hepsini düşük yaptığı belirtildi.

Çiçeği burnunda annenin, "Bir rüyamız gerçek oldu. Şimdi bebeğimizin tadını çıkaracağız" ifadeleriyle sevincini dile getirdiği aktarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.