Gözü dönmüş sapıkla ilgili flaş karar!

Mersin'de komşusunun 13 yaşındaki erkek çocuğu A.D.'ye götürdüğü parkta tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen 43 yaşındaki A.K. tutuklandı.

Atatürk Parkı'nda akşam saatlerinde vatandaşlar çalılıkların arasında erkek çocuğu A.D.'ye tecavüz etmeye çalışan A.K.'yı suçüstü yakaladı. Linç edilmek istenen A.K. pantolonunu çekip kaçmak isterken, ihbar üzenine olay yerine gelen polise teslim edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İlk eşinden 16 yaşında bir kızı olan ve ikinci evliliğini yapan A.K., gözaltına alındı. Özel güvenlik elamanı olan A.K., ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suçlamayı kabul etmeyen A.K. tutuklandı. Öte yandan babasından boşanan annesine teslim edilen A.D.'nin ailevi durumu da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca incelemeye alındı. Uzmanlarca küçük çocuğun, devlet gözetimine alınıp alınmayacağı, psikolojik destek verilip verilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZE KALKIŞAN SAPIĞA SUÇÜSTÜ