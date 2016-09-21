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  • Giriş Tarihi: 21.9.2016
Kuduz karantinası
Kuduz karantinası

'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde şüphesi üzerine bir mahalle altına alındı. Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, kuduz şüphesi üzerine yapılan araştırma sonucunda, kuduz olan köpeğin Ellek beldesi Çevlik Mahallesi'nden M.C., R.O., A.O. isimli şahısları ısırdığı ve aynı mahalleden Ö.A.Y. isimli kişiyi ise tırmaladığının tespit edildiği ve şahısların tedavilerine başlandığı belirtildi. Köpek tarafından ısırılan bu şahısların yakınları ve köpeğin temas ettiği çok sayıda şahsın ise tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesi'ne yönlendirildiği ve halihazırda 104 şahsın da bu vaka kapsamında tedavisine devam edildiği, kuduz vakasının bölgede herhangi olumsuz bir sonuca yol açmaması için ise beldeden gelenlerin aşılanmasına Düziçi Devlet Hastanesi'nde devam edildiği bildirildi. "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabelanın asıldığı beldede bulunan bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kuduz aşılanmasına başlandığı, bölgenin ise karantinaya alınarak hayvan giriş çıkışının yasaklandığı ve gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.

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