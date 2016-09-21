Yarasa ısırdı kuduz oldu

Karaman'da yarasanın ısırdığı bir kişiye, 45 gün sonra rahatsızlanarak getirildiği Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde kuduz teşhisi konuldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen hasta karantinaya alındı.

Karaman'da yaşayan V.A.'yı (34) yaklaşık 45 gün önce evinin önünde akşam otururken alnından yarasa ısırdı. V.A. çok büyük bir yara olmadığı için önemsemeyerek hastaneye gitmedi. V.A., bu olaydan 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar soğuk algınlığından şüphelenip ilaç yazarak hastayı gönderdi. V.A. ise ilaçları kullanmaya başladı ancak olaydan yaklaşık 45 gün sonra bu kez hayal görme, ışıktan, sesten rahatsız olma gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Bunun üzerine tekrar hastaneye gitti. Ancak bu kez doktorlar V.A.'ya bir teşhis koyamadı. V.A. kendi isteğiyle 17 Eylül 2016 tarihinde Adana'ya gelerek burada Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne akşam acil servisten giriş yaptı.

YARASA TAM 45 GÜN ÖNCE ISIRMIŞ

Doktor hastayı muayene edip şikayetini dinledi. Doktor şikayetleri dinlediğinde kuduz vakası olabileceğinden şüphelenerek hastaya "Seni herhangi bir hayvan ısırdı mı" diye sordu. Bunun üzerine V.A. 45 gün önce kendisini alnından bir yarasa ısırdığını söyledi. Doktor hemen ambulansı hazırlatarak hastanın karantina altına alınması gerektiğini söyleyip Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk etti. V.A., ambulans ile buraya getirilerek hastanede enfeksiyon bölümünün yoğun bakımında karantina altına alındı. Hemen tetkikler yapıldı, alınan sonuçlarda hastanın kuduz olduğu kesinleşti. Hastanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"HASTAYA TEMAS EDEN HERKESE AŞI YAPILDI"

Bu arada, hastanın kuduz olduğu kesinleşince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi acil servisinde o sırada çalışan hemşire, doktor, güvenlik görevlileri, o saatte acile gelen hastalar, hastayı taşıyan ambulanstaki görevlilere kuduz aşısı yapıldı. Ayrıca hemen aileye haber verilerek hasta ile temas eden bütün aile bireylerine de kuduz aşısı yapıldı.

KUDUZUN EN YAYGIN REZERVUARININ OLDUĞU HAYVANLAR

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği yetkilileri hastanın yarasa ısırmasına bağlı olarak kuduz olduğunun düşünüldüğünü, ancak hastanın bunu çok geç fark etmesinden dolayı hastalığın çok ilerlediğini, hastanın ÇÜ Balcalı Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındığını ancak durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu arada, uzmanlar, herhangi bir memeli hayvanın kuduzu bulaştırabilmekle birlikte kuduzun en yaygın rezervuarının rakun, kokarca, yarasa, tilki ve çakal gibi hayvanlarda olduğunu bildirdi.